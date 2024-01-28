وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان

تفقد الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعي لجامعة أسوان بمدينة صحاري، يُرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة والمحافظة.

واستمع الدكتور أيمن عاشور إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة والبرامج التي يُقدمها مركز إبداع مصر الرقمية الذي تم إنشاؤه داخل الجامعة؛ ليكون مُتاحًا لطلاب الجامعة وخريجيها، ويُقدم المركز خدمات ثلاث جهات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي: (معهد تكنولوجيا المعلومات ITI - مركز الإبداع وريادة الأعمال TIEC - المعهد القومي للاتصالات NTI).

وتفقد الوزير معامل وقاعات المركز الذي يحتوي على 9 معامل حاسبات، وقاعتين للمحاضرات، وقاعة للمؤتمرات، كما يحتوي على معمل لشبكات الحاسب الآلي، ومعمل لتصميم النُظم المُدمجة وإنترنت الأشياء، ومعمل لتصنيع النماذج الأولية، ومعمل للحام كابلات الألياف الضوئية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون والتكامل بين المراكز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، والقيام بدورها والأداء المرجو منها، لافتًا إلى أهمية تقديم برامج تدريبية مُتنوعة ومُتميزة للشباب، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى ضرورة التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية التي يتم تقديمها للطلاب، مؤكدًا على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير التعليم الحكومي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير الجامعات للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالبرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات وظائف المُستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان أن جامعة أسوان تشهد طفرة كبيرة في مختلف قطاعاتها التعليمية والبحثية والإنشائية، وذلك في ضوء تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المشروعات خدمة الطلاب والخريجين، والعمل على تحسين مهاراتهم وقدراتهم، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل؛ ولتقديم خدمات تعليمية مُتميزة لطلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن مركز إبداع مصر الرقمية يُقدم خدماته التدريبية لطلاب وخريجي جامعة أسوان، والذي سبق وأن قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحه رسميًا عن طريق "الفيديو كونفرانس"، حيث تم إنشاؤه بناءً على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة أسوان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة أسوان تعُد إحدى منارات العلم والمعرفة في إقليم جنوب الصعيد، وتشهد تطويرًا وتحديثًا على مستوى منشآتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 18 كلية وهي (الآداب، التجارة، الحقوق، الألسن، دار العلوم، هندسة، هندسة الطاقة، الطب البيطري، الزراعة والموارد الطبيعية، الآثار، الطب، تكنولوجيا المصايد والأسماك، التربية النوعية، العلوم، التربية، التمريض، الخدمة الاجتماعية، التربية الرياضية)، بالإضافة إلى معهد الدراسات الإفريقية والمعهد الفني للتمريض.

شهدت الزيارة حضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والمهندس أحمد سالم رئيس مركز إبداع مصر الرقمية.

على هامش الزيارة، تفقد الوزير معرضًا فنيًا لطلاب كليات الجامعة، بالإضافة إلى الاطلاع على منتجات نادي ريادة الأعمال، وبعض المنتجات التي عرضها الباحثون، التي يمكن الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.

IMG-20240128-WA0049

IMG-20240128-WA0047

IMG-20240128-WA0046

IMG-20240128-WA0051