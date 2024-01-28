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الأحد 28 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الروم الأرثوذكس يستقبل وفدًا من الكشافة بالأراضي المقدسة

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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استقبل كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الإرثوذكس بالأراضي المقدسة، اليوم وفداّ من اللجنة التنفيذية لمنظمة الكشاف الأورثوذكسي، والتي يبلغ عدد أعضائها حوالي 3000 عضوًا.

وتألف الوفد من نادر سمعان المركّز العام للمنظمة، إستر ابومنة سكرتيرة المنظمة، تسيبورا أسكندر ممثلة المرشدات، خضر أمسيس مساعد مُركّز المنظمة، ومعلمي السرايا التابعة للمنظمة.

وقدم الوفد الكشفي التحية لصاحب الغبطة والمعايدة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وشكره على ما قدمه لهم من مساعدة في الماضي وعلى دعمه الدائم لمنظمة الكشاف الأورثوذكسي.

وأشار اعضاء الوفد على وجه التحديد إلى علاقاتهم مع كشافة الدول الأخرى، مثل الأردن وصربيا، وطلبوا بركة غبطة البطريرك الأبوية لزيارة منظمة الكشاف اليونانية في الصيف المقبل.

وبارك البابا جهودهم في خلق مناخ التعايش والمصالحة، وأشاد بعملهم في تعليم وتنمية الشباب.

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