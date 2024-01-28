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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تشن هجوما واسعا بطائرات مسيرة وصواريخ في أوكرانيا

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأحد أن روسيا نفذت هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت البنية التحتية المدنية والحيوية في مختلف مناطق البلاد. وأفادت القوات الجوية عبر تطبيق تليجرام بأن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع ضحايا أو إصابات في صفوف المدنيين نتيجة لتلك الهجمات.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدًا في الهجمات الجوية بين روسيا وأوكرانيا، حيث استهدفت هذه الهجمات بنية تحتية عسكرية حيوية، فضلاً عن بنى تحتية مهمة في قطاعات الطاقة والنقل.

وأكدت القوات الجوية أن روسيا قامت بشن هجوم على منطقة بولتافا في وسط البلاد، باستخدام صاروخين باليستيين من منظومة إسكندر، كما قامت بإطلاق ثلاثة صواريخ أرض-جو على منطقة دونيتسك في الشرق.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الإضافية، صرح حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، فيليب برونين، عبر تطبيق تليجرام، بأن الهجوم الروسي استهدف موقعًا اصطناعيًا في مدينة كريمنشوك، مما أدى إلى اندلاع حريق هناك.

روسيا طائرات مسيرة