"متشلش هم".. جديد أسامة قابيل بمعرض القاهرة للكتاب

الأحد 28/يناير/2024 - 09:58 ص

د. أسامة قابيل

صدر حديثا للدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف كتابه الأول "متشلش هم"، والمتاح بجناح الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥٥، الذي تقام فعالياته فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويحتفل العالم الأزهري، يوم الأحد الموافق ٤ فبراير، بتوقيع كتابه "متشلش هم"، بقاعة بلازا 1 قاعة حفلات التوقيع بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويعقب حفل التوقيع ندوة مناقشة للكتاب يحضره عدد من الشخصيات العامة والمثقفين، ويديرها الاعلامية إيمان رياض.

ويناقش الكتاب وضيف شرف الحفل السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي.

ويتناول كتاب "متشلش هم"، مناقشة الهموم التي تحاصر الإنسان فى رحلة حياته، ومكتوب باللهجة العامية المصرية، ليكون سهلا ويسير على الناس.

ويعتبر الكتاب خلاصة تجارب نفسية واجتماعية وروشتة علاجية شاملة لكل إنسان أرهقته الهموم، وحلول بسيطة وفق رؤية دينية اجتماعية ونفسية من خلال رسائل ربنا في القرآن الكريم وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدراسات العلمية

يذكر أن الدكتور أسامة قابيل، هو محاضر ومدرب معتمد في العديد من الدول العربية، واستشاري العلاقات الإنسانية والأسرية، وعضو اتحاد المبدعين العرب، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وعضو اتحاد الإعلاميين العرب، ومقدم برامج دينية اجتماعية بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات العربية، وعضو البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب.