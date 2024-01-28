اليوم.. ندوة لمناقشة رواية "هبات ساخنة "بثقافة الاسكندرية

ينظم فرع ثقافة الاسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأحد، ندوة لمناقشة رواية "هبات ساخنة" للأديبة سعاد سليمان، بقصر ثقافة الشاطبي.

تتناول الرواية الصادرة عام 2020، قضية سن اليأس، والتغيرات الفسيولوجية التى تتعرض لها النساء، ومشاعرها المتخبطة فى اطار واقعى شديد الثراء والتنوع، وتطرح من خلال بطلات الرواية العديد من المشكلات التى تعانى منها المرأة ومن بينها الاهمال داخل الأسرة، والاحباط فى مجال العمل، إلى جانب بعض الانحرافات داخل المجتمع.

وتقدم الرواية فى اسلوب بسيط ولغة تقترب من العامية، توعية نفسية للتعامل مع النساء فى ظل ما يتعرضن له من آلام نفسية وجسدية وهبات ساخنة ناتجة عن تغيرات هرمونية.

يشارك في الندوة الأدباء: الدكتور إيهاب بديوي، الدكتورة سارة قويسي، ومحمد عبد الوارث.