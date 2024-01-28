منها «الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة».. أعراض الإصابة بالحصبة

الحصبة هي فيروس يُصيب الأطفال وأحيانًا يحدث للكبار وهو مرض معدي وتعالج باللقاح في معظم الحالات، وينتقل عن طريق الهواء، فترة الحضانة مدتها من 10 إلى 15 يومًا.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نهاية عام 2023، أن مرض الحصبة إلى الآن يشكل تهديد للأطفال، وهو يتفشى في جميع أنحاء العالم، ونشرت تقرير مشترك مع منظمة الصحة العالمية جاء فيه أنه في عام 2022 زادت حالات الحصبة بنسبة 18%، وزادت الوفيات بنسبة 43%على مستوى العالم، مقارنة بعام 2021.

وقالت "المراكز الأمريكية" أنه يمكن تجنب الحصبة من خلال أخذ جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، بينما أوصت منظمة الصحة العالمية بتلقي الجرعة الأولى من لقاح "إم إم أر" عند عمر 9 شهور في البلاد التي يكثر فيها مرض الحصبة.

وأوضح موقع الطبي أن أعراض الحصبة تتشابه ما بين الأطفال والكبار وهي ارتفاع درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام، يصاحبه زكام وسيلان الأنف، سعال جاف التهاب الحلق،احمرار وحرقان بالعينين، وجع في العضلات،

وتظهر في نهاية اليوم الثالث بقع بيضاء بالفم وعلى اللسان تشبه ذرات الملح، وفي اليومين الرابع والخامس، يظهر طفح جلدي أحمر اللون وهو أكثر الأعراض ظهورا ويستمر لمدة 7 أيام ويزول بعد 14 يوم.

لا يوجد علاج محدد للحصبة، فالعدوى الفيروسية لا تستجيب للمضادات الحيوية، يمكن أن يتناول المريض جرعة وقائية للوقاية، أو لتقليل شدة الحالة، فيأخذ المريض مطعوم الحصبة بعد 72 ساعة، أو جرعة من الجلوبيولين المناعي، بعد 6 أيام من التعرض للإصابة ويوصي الطبيب بعد التعرض للفيروس بالآتي:

تناول الباراسيتامول لخفض درجة الحرارة وفيتامين (أ) كمكمل غذائي

تقوية جهاز المناع وذلك بالراحة وشرب السوائل

استخدام مانع حكة مثل مضادات الهيستامين

استخدام أجهزة الترطيب لتخفيف السعال والتهاب الحلق