نيجيريا تضرب الكاميرون بهدفين وتلتقي أنجولا فى دور الثمانية

حقق منتخب نيجيريا فوزًا مستحق علي نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذي جمع المنتخبين بملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

بذلك الفوز يتأهل النسور إلى دور الثمانية لمواجهة منتخب أنجولا.

وأحرز هدفي منتخب نيجيريا في الدقيقة 35 عن طريق لوكمان قبل ان يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني وقتل المباراة فى الدقيقة 90

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي/

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي/

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا/

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

فيما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي: حراس المرمى: فابريس أوندوا/

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس/

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو/

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

