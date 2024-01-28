ads
الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيجيريا تضرب الكاميرون بهدفين وتلتقي أنجولا فى دور الثمانية

نيجيريا والكاميرون
نيجيريا والكاميرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق منتخب نيجيريا فوزًا مستحق علي نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذي جمع المنتخبين بملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في  دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
بذلك الفوز يتأهل النسور إلى دور الثمانية لمواجهة منتخب أنجولا. 
وأحرز هدفي منتخب نيجيريا في الدقيقة 35 عن طريق لوكمان  قبل ان يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني وقتل المباراة فى الدقيقة 90

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

 حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي/ 

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي/ 

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا/

 خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

فيما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي: حراس المرمى: فابريس أوندوا/ 

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس/ 

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو/ 

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.
 

نيجيريا الكاميرون انجولا دور الثمانية كأس أمم أفريقيا احمد محمدي