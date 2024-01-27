روسيا تدعو بريطانيا إلى "التخلي عن مسار المواجهة" معها

دعا السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم السبت المملكة المتحدة إلى "التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين".

وقال كيلين في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في حفل إحياء الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينجراد حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت " إنه في ظل وضع سياسي متوتر، سمعنا بشكل مفاجيء دعوات لاستعداد بريطانيا لصراع مع روسيا، وأحطنا علمًا به".

وأضاف السفير الروسي "ولهذا، يُعد من المهم للغاية أن يعرف السياسيون ويتعلمون ويتذكرون دروس التاريخ، حيث لم يتمكن أحد من هزيمة روسيا على الإطلاق، وهذا مهم للغاية، حيث قدم الاتحاد السوفيتي مساهمة حاسمة في انتصار الحلفاء على النازية ".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، عندما قبل أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في موسكو نايجل كيسي، صرح بأن التفاعل في تلك السنوات الصعبة كان بمثابة الأساس لخلق علاقات عالمية جديدة.

وفي هذا الصدد، أود أن " أقول إنه من الضروري الآن التفكير ليس في صراع مع روسيا، بل في كيفية الخروج من دوامة المواجهة هذه، وفي كيفية إنشاء نظام متجدد للعلاقات الدولية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة الأمن ".