يحيى خالد الأفضل ببطولة أفريقيا لكرة اليد ومصر تستحوذ على الألقاب الفردية

حصل يحيى خالد ، لاعب منتخب مصر لكرة اليد على لقب أفضل لاعب في البطولة الافريقية، والتي توج لها منتخب مصر، بعد الفوز على نظيره الجزائر في المباراة التى جمعتهما منذ قليل في نهائي البطولة وتأهل رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس ٢٠٢٤.

جاء تشكيل الأفضل في البطولة كالتالي:

أحمد عادل هداف البطولة و بيير روبينز من غينيا أفضل حارس مرمى.

ومحمد سند أفضل جناح أيمن من مصر وأحمد سيسا أفضل جناح أيسر من مصر و أنور بن عبد الله أفضل ظهير أيمن في البطولة ويحيى الدرع أفضل ظهير أيسر من مصر وأفصل لاعب دائرة باولو مورينو من كاب فيردي وأفصل لاعب في الخط الخلفي مصطفى حاج صدوق من الجزائر

بدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالة كالتالي:

الفوز على غينيا بنتيجة ١٥/٣٣

الفوز على الكونغو برازافيل بنتيجة ١٩/٣٤

الفوز على الكاميرون بنتيجة ١٦/٣٥

الدور ربع النهائي

الفوز على أنجولا بنتيجة ٢٥/٣٧

نصف النهائي

الفوز على تونس بنتيجة ٢٥/٣٠، قبل الفوز في لقاء اليوم.

وحصل منتخب تونس على المركز الثالث ومنتخب الرأس الأخضر على رابع البطولة الأفريقية.

وتنص لائحة البطولة على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة ويتأهل أول ٥ منتخبات إلى بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا.