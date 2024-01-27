السيسي يهنئ منتخب اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، فوزًا مستحقًّا على نظيره الجزائري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بنتيجة (29-21) المقامة حاليًّا في مصر.

وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزًا في المبارة، وتألق عدد كبير من اللاعبين أبرزهم كريم هنداوي حارس المرمى وعلي زين ويحيى الدرع .

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.

