نوكيا تُعزز التصنيع المحلي في مصر بتعاون مع سيكو وحالا

أعلنت شركة إتش إم دي HMD العالمية، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، عن استراتيجيات وشراكات جديدة في بداية عام 2024 حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع مصنع سيكو لتصنيع الهواتف الذكية.

تهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال دعم التصنيع المحلي، حيث بدأت في إنتاج هواتف نوكيا في مصر بداية الربع الثاني من عام 2022، وشملت ذلك هواتف Nokia 105 وNokia 110 بالإضافة إلى الهواتف الذكية من فئة Nokia C10.

أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات، أهمية التعاون بين شركة HMD والشركات المحلية لتعزيز قطاع الإلكترونيات في مصر وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

وأشار عثمان إلى مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تسعى لتحقيق تصنيع محلي متقدم وزيادة القيمة المضافة في هذا القطاع.

من جهته، أوضح المهندس تامر الجمل، المدير التنفيذي لشركة HMD في مصر، أن الاتفاقية تتضمن نقل التكنولوجيا والتدريب للكوادر المصرية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني من فنلندا، بهدف تحقيق جودة عالمية في إنتاج الهواتف في مصر.

من جانبه قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة مصنع سيكو أن الشراكة مع شركة HMD المصنعة لهواتف نوكيا هي إضافة حقيقية لصناعة الهواتف المحمول في مصر، وأن الاتفاقية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة لشركة HMD بجودة عالمية بما يشمل المكونات الإليكترونية والتجميع والتغليف وكافة الاختبارات بما يماثل تماماً المنتجات العالمية في الجودة والكفاءة.

في سياق آخر، أعلنت شركة HMD عن اتفاقية مع شركة حالاً، المختصة في المدفوعات الرقمية، لتسهيل عمليات الشراء والسداد لمنتجات نوكيا. وقد تم تفعيل الاتفاقية لهاتف C12 Pro، الذي تم بيعه حصريًا عبر منصة حالاً، بخيارات دفع ميسرة وبدون مقدم أو ضمانات بنكية.

أكد منير نخله، مؤسس شركة حالاً، أن الشركة ستوفر خيارات دفع ميسرة لجميع فئات المستهلكين، في إطار استراتيجية HMD للتوسع وزيادة الاستثمارات في السوق المصري.