البريد للاستثمار تحصل على جائزة "شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكارا" في مصر

حازت "شركة البريد للاستثمار"، التابعة للبريد المصري، على جائزة "شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكاراً" في السوق المصرية لعام 2023، من مجلة "International Finance Magazine". تم تكريم الشركة بناءً على تميزها، وتحقيقها لنجاح ملحوظ، ومشاركتها في استثمارات تعزز الأبعاد الاجتماعية والتنموية، مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن استراتيجية البريد للاستثمار تستهدف الاستثمار في الشركات الواعدة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الخدمات المالية واللوجستية، بالإضافة إلى الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي والتشغيلي. تهدف الشركة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق عوائد استثمارية مجزية.

يُشير عبد الرحمن إلى أن الشركة تدعم البريد المصري من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية. يُذكر أن شركة البريد للاستثمار تأسست في عام 2006 كذراع استثمارية للهيئة القومية للبريد، وقد نفذت استثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات، مع التركيز على تحقيق القيمة الاقتصادية والمسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.