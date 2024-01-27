وظائف جديدة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في المنصورة

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة طلخا محافظة الدقهلية "المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، عن فرص عمل جديدة لعام 2024 "أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم"، ممن تتوفر بهم الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية عن طريق التعيين أو النقل أو الإعارة.

وقال المعهد في بيان له، اليوم لتعيين أعضاء هيئة تدريس (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، من تتوافر فيهم الشروط؛ وذلك فى التخصصات: "مجال الخدمة الإجتماعية- قسم التخطيط الإجتماعي – قسم خدمة الفرد – خدمة الجماعة-العلوم التأسيسية – تنظيم المجتمع".

وذكر البيان أنه تقدم الطلبات شخصيا بمقر المعهد باسم عميد المعهد خلال أسبوعين من طرح الإعلان مرفقا بكافة المستندات، ولن ينظر إلى أي طلبات تقدم قبل أو بعد الموعد.