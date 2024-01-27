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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يترأس اجتماع إعداد مشروع اتفاقية التعاون العربية ببيروت

الاجتماع
الاجتماع
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ترأس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اجتماع إعداد مشروع اتفاقية عربية للتعاون في مجال قضايا الدولة العربية المقرر انعقاده في بيروت في الفترة من 22 فبراير حتى 24 فبراير 2024.
 شارك فيه وفود من هيئة قضايا الدول العربية في الوطن العربي: دول العراق وليبيا ولبنان وقطر وفلسطين والمملكة العربية السعودية.
ورافق معالي المستشار رئيس الهيئة، المستشارون نواب رئيس الهيئة الممثلين لجمهورية مصر العربية:
- المستشار محمد حسن الأمين العام.
- والمستشار أحمد سعد المشرف على قسم المنازعات الخارجية.
وحضر عدد من ممثلي الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ومن القاهرة حضرت المستشارة جيهان الأنصاري، عضو قسم المنازعات الخارجية.
جاء ذلك تحقيقًا لسبل التعاون والتكامل بين إدارات وهيئات قضايا الدولة بمختلف الدول العربية، وفي إطار دور مصر الريادي في جامعة الدول العربية، وتحقيقاً لمآرب العدالة وإعلاءً لكلمة القانون، وتنفيذاً لبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2024 التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير عبد الرحمن الصلح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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