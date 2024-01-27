الدوري الإسباني.. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة مضيفه لاس بالماس، اليوم الأحد، على ملعب "دي جران كاناريا"، في إطار منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

ودفع أنشيلوتي، بالبرازيلي فينيسيوس جونيور لقيادة هجوم الفريق إلى جانب براهيم دياز ورودريجو، حيث يسعى ريال مدريد لاستعادة صدارة الدوري الإسباني من جيرونا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطوان روديجر - ناتشو فيرنانديز - فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس - كامافينجا - توني كروس.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويخطط النادي الملكي لتحقيق الفوز على لاس بالماس، من أجل مواصلة مسيرته الإيجابية في الدوري الإسباني، وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا المتصدر، فيما يأتي فريق لاس بالماس في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

