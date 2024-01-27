عضو التنسيقية: ثورة 25 يناير أثرت بشكل كبير على حياة الشباب واستجابتهم السياسية

قال شريف الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن ثورة 25 يناير كان لها تأثير هائل على حياك الشباب وتفاعلهم السياسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"، بمناسبة مرور 13 عام على ثورة 25 يناير.

وأضاف الرفاعي، أنه بفضل ثورة يناير انضم إلى حزب سياسي واستمر في دراسة العلوم السياسية، وشارك في ثورة 30 يونيو، مما أثر بشكل كبير في شكل حياته ومساره السياسي.

وأعرب الرفاعي عن امتنانه الكبير لثورة 25 يناير، التي ساهمت في توسيع آفاقه وتشكيل رؤيته السياسية، ودعمته في الانخراط الفعال في الحياة السياسية المصرية.

‏أدار الحوار خلال المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وعماد رؤوف، ومارك مجدي، وسميرة الشريف، وشريف الرفاعي، أعضاء التنسيقية.