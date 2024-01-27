عاصي الحلاني ينتهي من تصوير "عمرها الخيانة" في دبي

انتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تصوير كليب أغنيته الجديدة "عمرها الخيانة" أحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.

أغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ومن انتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر منصات شركة روتانا.

قال الحلاني عن الأغنية: "(عمرها الخيانة) من أحب الأغنيات في ألبومي الأخير لقلبي، وسعدت للغاية للتعاون فيها مع المخرج المبدع عادل سرحان، حيث إننا نستخدم فيها أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في التصوير"

وقدم الفنان اللبناني الشكر لشركة روتانا على دعمها للأغنية، قائلا: "أرهقنا كثيرا من أجل تقديم أغنية مصورة جيدة، وهنا لا بد من تقديم كل الشكر لشركة روتانا على مجهودها الكبير في تقديم الأغنية في افضل صورة".

ألبوم عاصي الحلاني الجديد تضمن 8 أغنيات يتضمن الألبوم ثمانية أغنيات وهي «ريحة عطر وعمر الخيانة وطل الملك وتعرف شنو أحبك وففتي ففتي ومشيا بتلع وملهوف عليك ويلي جبينك ضاوي».