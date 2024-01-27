الإسكندرية على خريطة الثقافة العالمية بمعرض الكتاب عن قصص صمود النساء

وضعت وزارة السياحة والآثار المصرية وهيئة تنشيط السياحة محافظة الإسكندرية على الخريطة الثقافية العالمية خلال الفترة ما بين 1 إلى 10 فبراير، وذلك لتقديم النسخة الاولي من "أسبوع الإسكندرية للتصوير"، تحت عنوان "صمود- قصص نساء يلهمن التغيير" بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية.

ومنحت السفارة الأمريكية ومؤسسة فوتوبيا، بالتعاون مع مؤسسة الصحافة العالمية للصورة (World Press Photo) النسخة الخاصة بمعرض الصور والذي يحمل عنوان قصص نساء ملهمات هذا العام إلى مصر، والذي ستقام الفعاليات في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية: مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و 6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني، بالتعاون مع سفارتا هولندا وفرنسا، والذين

وسوف يستضيف هذا الحدث ثمانية معارض جماعية وفردية، ومشاركة مجموعة متنوعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين ومحاضرين من مجالات مختلفة في تجربة تعليمية شاملة لصانعي الصور الناشئين، وستكون جميع الجلسات مفتوحة للجمهور مجانًا.

وقالت مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا "هذا المهرجان متخصص لصناعة الصورة، تنظمه فوتوبيا، وهو ليس مخصصًا للمصورين المتخصصين فحسب، بل هو أيضًا مفتوح للجمهور مجانًا، وهذا ما يجعل أسبوع الإسكندرية للتصوير تجربة فريدة من نوعها، فالمعارض والمحاضرات والفعاليات التعليمية في المراكز الثقافية المختلفة مجانية للمسجلين في المهرجان، وبالتالي سيكون الجمهور شريكا أساسيا في التعرف على هذا المجال واكتشاف العديد من القصص من خلال هذه الصور، وهذه المرة سيكون هناك حكايات هذه الصور من الإسكندرية والدلتا".

وأضافت أبو ليلة “ يستضيف المهرجان مجموعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين لمدة 10 أيام في قلب مدينة الإسكندرية التاريخية لتعزيز التفاعل بين المصورين ذوي الخبرة في المجتمعات المحلية والدولية والشباب الشغوف بالتصوير الفوتوغرافي، في مجالات التصوير الوثائقي، والتصوير الصحفي ، والتصوير السينمائي، والممارسات التجريبية للأزياء، والفن المعاصر، والوسائط المختلطة، والفنون الجميلة من خلال المحاضرات وورش العمل والمعارض والاجتماعات المهنية”.

وأكملت: "يتم الاهتمام بالمصورين المحليين والدوليين وصانعي الصور وصانعي الأفلام تم اختيارهم بعناية من الإصدارات السابقة لأسبوع القاهرة للتصوير، وأيضا من الإسكندرية والدلتا بالإضافة إلى متحدثين دوليين من جمعية ناشيونال جيوغرافيك وورلد برس فوتو وغيرهم ممن سيشاركون في أكثر من 40 محاضرة خلال المهرجان، كما يحتفل المهرجان بمعرض "فارو ق إبراهيم: الأسطورة" المصور المصري الشهير الذي وثق اللحظات الرئيسية في تاريخنا الثقافي".

وأضاف روبن هاروتونيان، الوزير المستشار للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية "أن السفارة الأمريكية بالقاهرة فخورة برعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير الأول على الإطلاق. حيث يُظهر هذا الحدث بشكل واضح عمق المواهب في مجتمع التصوير الفوتوغرافي بمصر، وينقل بوضوح مكانة الإسكندرية في المشهد الثقافي في مصر، ويسعدنا بشكل خاص الترويج للعمل المميز لفاروق إبراهيم، الذي تجسد صوره بطريقة سحرية التأثير الدائم للشراكة بين الولايات المتحدة ومصر".

وأكدت أول ليلة أن الدخول المهرجان بالمجان ولكن لابد من الانضمام إلى ورش العمل ودفع الرسوم المنفصلة لكل المهتمين بالانضمام إلى هذا الحدث الهام، فهناك ثماني ورش عمل في مجالا ت متنوعة تقدمها جمعية ناشيونال جيوغرافيك وورل د برس فوتو بالإضافة إلى ذلك، سيقدم حسام أحمد ورشة عمل حول تركيب وتعديل الصورة، وستقدم كارمن ورشة عمل حو ل أساسيات تصوير الطعام، أما نيللي الشرقاوي تقدم ورشة عمل في التصوير المعماري، وستشمل موضوعا ت ورش العمل أيضًا أساسيات التصوير الفوتوغرافي واستخدام الصور في صناع ة الأفلام. علاوة على ذلك، سيقدم آدم عبد الغفار ورشة عمل لمدة يوم واحد حول تعزيز الرؤية الإبداعية .

وأضافت أبو ليلة إلى أن المهرجان يستضيف ثمانية معارض جماعي ة وفردية، بما في ذلك معرض تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة للصور الفوتوغرافية المميزة للمصور الراحل فارو ق إبراهيم ويقام في أمديست ، كما سيقا م معرض صور الصحافة العالمية لعام 2023 بالتعاون مع السفارة الهولندية والذي يمثل جوائز الأوسكار للتصوير الفوتوغرافي، كما تقام الدورة الخاصة بمعرض "سرد" للإسكندرية والدلتا.

من خلال معر ض جماعي يتضمن قصصًا مصورة وفيديوهات وثائقية، وسيتم عرض أعمال هذا المعرض في ثلاثة مراكز ثقافية هي: المركز الثقافي الفرنسي، وبسارية للفنون، و 6 باب شرق، بمشاركة 47 مصور اً، كما سيقام معرض "سرد فردي" في الجيزويت والذي سيضم أيضا معرضا آخر ا للصور الصحفية الفائزة بالمسابقة السنوية بعنوان "صورة الصحافة المصرية"، كما سيقام معرض "ستودي و بدوي" الذ ي يضم صور الإسكندرية من فتر ة الثلاثينيات والأربعينيات، بالمتحف اليوناني الروماني، وتشمل المعارض أيضًا عن تصوير الأزياء . » عبد الل صبري « و ،» قصة رومانية «.