كيف تقوي مناعتك في فصل الشتاء؟

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بالأمراض المعدية، مثل البرد والإنفلونزا. لذلك، من المهم تعزيز المناعة في هذا الوقت من العام.

يقدم الدكتور مجدي بدران، أستاذ المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح لتعزيز المناعة في فصل الشتاء، منها تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ومعادن مهمة للمناعة، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، وفيتامين د، والزنك.

تشمل المصادر الطبيعية لهذه العناصر الغذائية ما يلي: فيتامين سي: الجوافة، والبرتقال، والليمون، والفلفل الأحمر، والقرنبيط، والفراولة. فيتامين أ: الجزر، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، والقرع، والبروكلي. فيتامين د: الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والتونة، والماكريل، والسردين، وزيت كبد الحوت، والكبدة، وصفار البيض، والجبن. الزنك: اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبقوليات.

الحرص على تناول كمية كافية من الماء والسوائل، حيث تساعد على ترطيب الجسم وإزالة السموم. الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يساعد على تجديد الخلايا وإصلاحها. ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد على تقوية الجهاز المناعي. تجنب التدخين، حيث يضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية. الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، حيث تزيد فرص الإصابة بالأمراض المعدية. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، حيث يساعد على منع انتقال الجراثيم. استخدام الكمامة عند التواجد في الأماكن العامة. إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة، فاستشر طبيبك قبل تناول أي مكملات غذائية أو تغيير نظامك الغذائي.