تكون سحب ممطرة.. تعرف على مستجدات حالة طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه يشير آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية و الوجه البحري كما تتواجد على مناطق متفرقة من شمال ووسط سيناء والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 20 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 22 العظمي والصغرى 10 درجة .



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