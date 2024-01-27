أهلا رمضان 2024.. التموين تعلن افتتاح المعارض منتصف فبراير المقبل.. اقتصاديون يشرحون دور الحكومة في القضاء على جشع التجار

أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الشهر الذي يزداد فيه الإقبال على عمليات الشراء للسلع والمنتجات الغذائية، حيث يكون المواطنين على موعد مع افتتاح معارض «أهلا رمضان»، تلك المعارض التي توفر مختلف السلع التي يحتاجونها خلال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا رمضان ستنطلق في منتصف شهر فبراير القادم 2024، وتستمر لمدة شهر، وسيتم توفير معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأوضح «المصيلحي»، أنه هناك تعاون ما بين المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتجهيز الإمكان المخصصة لمعارض «أهلا رمضان»، وبهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في المعارض بالمحافظات، والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها 6 أشهر، مشددًا على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 شهور، فضلًا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أنه سيتم طرح «كوبونات» بفئات مختلفة تبدأ من 50 جنيهًا وحتى 300 جنيه، للشراء من جانب المواطنين او أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي

وبدوره، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الجهات الرقابية المعنية تقوم بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار سواء من خلال منافذ وزارة الزراعة أو التموين أو القوات المسلحة أو الداخلية.

وأضاف «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة تواجه الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها الاقتصادية، وهي امتلاكها للشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر، مشيرًا إلى أن معارض أهلا رمضان توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع قبل قدوم شهر رمضان بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري.

أحمد معطي الخبير الاقتصادي

كما يوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان توفر السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، موضحًا أن الدولة تقوم بشن الحملات التفتيشية على التجار، ولا بد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.