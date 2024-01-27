مرموش مهدد بالاستبعاد من قيادة الفراعنة غدًا

تعرض عمر مرموش، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فرانكفروت الألماني، للإصابة قبل 24 ساعة من مواجهة الكونغو الديموقراطية في كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن عمر مرموش تعرض للإصابة بنزلة برد منعته من الظهور في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، رفقة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غد الأحد في مدينة سان بيدرو الإيفوارية، وتحديدا فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في 12 مباراة سابقة منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، فاز الفراعنة في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل 3 مباريات، وذلك قبل اللقاء المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

وآخر المواجهات التي جمعت مصر مع الكونغو في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 علي استاد القاهرة، وفاز المنتخب المصرى 2 / 0 أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.