ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو حشيش وأيس وبودر بالقاهرة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 عاطلين بحوزتهم 8 كيلو حشيش وأيس وبودر .

تعود البداية عندما تم ضبط (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - ٢ ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة").

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.