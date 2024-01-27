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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رسم ولعب.. إقبال الأطفال على معرض القاهرة للكتاب باليوم الثالث| صور

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
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في يومه الثالث، لا يزال معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال، حيث تفاعلوا بشغف وحماس مع الأنشطة المتنوعة المقدمة خصيصًا لهم.

جناح الطفل في المعرض أصبح مركزًا للإثارة والتعلم والمرح، حيث توافد الأطفال وأولياء الأمور بأعداد كبيرة للاستمتاع بالورش الفنية والألعاب الترفيهية. تنوعت الأنشطة بين ورش الرسم والتلوين التي تعزز الإبداع والتعبير الفني لدى الصغار، وورش اللعب التفاعلية التي تعزز المهارات الاجتماعية والتعاون بينهم.

لا يقتصر الإقبال على الأنشطة الترفيهية فقط، بل شهدت الورش التعليمية أيضًا إقبالًا كبيرًا، حيث شارك الأطفال في ورش تعليمية تشجع على الاكتشاف والتعلم بطرق مبتكرة وممتعة.

تعكس هذه الحضور الكثيف رغبة الأسر في تشجيع حب القراءة والتعلم لدى أبنائهم، وتؤكد على أهمية دور المعارض الثقافية في إثراء الحياة الثقافية والترفيهية للأطفال.

يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال الزوار يوميًا، مع توفير فعاليات متنوعة تلبي اهتمامات جميع فئات المجتمع، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حتى السادس من فبراير.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب أجنحة معرض الكتاب جناح الطفل