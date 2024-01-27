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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حـزب الله يستهدف تمركزات إسرائيلية بموقعي جل العلام والعباد

حزب الله يطلق صواريخ
حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل
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استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»  تقريرا عن قيام حزب الله اللبناني، باستهداف تمركزات إسرائيلية بموقعي جل العلام والعباد، جنوبي لبنان، بصواريخ بركان وألحقت بها إصابات مباشرة، وقال حزب الله، في بيان، اليوم السبت، "استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عناصرنا، انتشارًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، قال حزب الله: "استهدف ‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏عناصرنا، تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع العباد بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة"، فيما قالت الفصائل الفلسطينية، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع توالي ردود الأفعال العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -أمس الجمعة- بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، فيما قالت الفصائل الفلسطينية إن القرار تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

حزب الله صواريخ بركان قناة القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي