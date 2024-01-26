زي النهاردة .. مصر تستعيد سيناء حتى خط العريش- رأس محمد

في مثل هذا اليوم، 26 يناير عام 1981، استعادت مصر سيناء حتى خط العريش رأس محمد، وكانت سيناء هدفا للعدوان الإسرائيلي والذي خرج منها بعد حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

احتل العدوان الإسرائيلي سيناء أول مرة في أكتوبر ونوفمبر عام 1956 ، والثانية عام 1967 واستمر الاحتلال حتى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وتعتبر سيناء بوابة مصر الشرقية والجسر الذي يربط قارتي أفريقيا وآسيا ، وتبلغ مساحتها نحو 61 ألف كيلو متر مربع وتقع سيناء في الجزء الشمالي الشرقي من مصر.

كانت سيناء مهد الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، بدءا من الخليل إبراهيم الذي عبرها وتلقى نبي الله موسى كلمات ربه على جبل الطور، كما عبرتها العائلة المقدسة في رحلتها إلى مصر.