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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا مستعدة لقيادة مهمة أوروبية في البحر الأحمر

غويدو كروزيتّو
غويدو كروزيتّو
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أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو عن استعداد بلاده لقيادة المهمة العسكرية الأوروبية التي يتم إعدادها لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وقال الوزير في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الجمعة "إذا طلبوا منا القيادة فسنقبل. نمتلك القدرات".

وأضاف "لكن، إذا أراد الفرنسيون قيادة المهمة في البحر الأحمر فلا بأس. المسألة هي أن تكون لدينا في أقرب وقت قوة فعالة لحماية أمن السفن التجارية واقتصاداتنا، بالإضافة إلى الحق الدولي في الملاحة".

وانتقد الوزير، القيادي في حزب رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، عدم تناغم السياسات الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال "أوروبا هكذا في الوقت الحالي. إنها حقيقة: هناك 27 سياسة خارجية مختلفة، ولكل دولة أجندتها الخاصة. ليس فقط في غزة، بل أيضا في لبنان، النيجر، شمال أفريقيا وفي كوسوفو".

وأضاف "لهذا السبب لا نتمتع بدور محوري في العالم".

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