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السبت 27 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة في مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة في مقتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض على يد عاطل بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، كما أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي .

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سائق توك توك به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفي شاهد أحد الأشخاص ينهال ضربا علي نجله الصغير فتوقف للدفاع عنه ونصرته إلا أن والد الطفل لم يستمع له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة أقدم على إثرها والد الطفل بطعن السائق مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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