تفاصيل تحطم طائرة النقل العسكرية في مقاطعة بيلجورود الروسية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن آخر مستجدات حادث إسقاط طائرة روسية في منطقة "بيلجورود" هو ما أعلنت عنه صباح اليوم خدمة الطوارئ الروسية عن إرسال الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما رجال الأمن الروسي في مكان تحطم الطائرة.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أنه تم إرسال الصندوقين إلى مختبر خاص لكشف ملابسات الحادث، والجهة التي تقف وراء هذا الحادث، لكن المعلومات الأولية للجنة التحقيق الروسية يوم أمس، أعلنت أن أعضاء من المسلحين الأوكراني ضالعين في هذه العملية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أكدت على رصد راداراتها الجوية لإطلاق صواريخ عند توقيت سقوط الطائرة عند الأراضي الأوكرانية لذلك كل المعلومات والأشياء التي تستند عليها لجنة التحقيق الروسية تشير إلى أوكرانيا هي من تقف وراء تحطم الطائرة نتيجة إطلاق صاروخين أوكرانيين، تم تسليمهما إلى أوكرانيا في وقت سابق من قبل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن روسيا تتهم أوكرانيا بأنها كانت تعلم مسبقا بأن موسكو تنقل جنود أوكراني على متن هذه الطائرة إلى مطار "بيلجورود" لاستبدالهم مع جنود روس أسرى للجيش الأوكراني.