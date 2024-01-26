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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الصور الأولى لحريق هائل بمصنع للمياه المعدنية بصحراوي البحيرة

حريق مصنع للمياة
حريق مصنع للمياة المعدنية في البحيرة
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حصلت " البوابة نيوز"، علي الصور الأولي لحريق هائل في مخزن للمخلفات داخل مصنع للمياه المعدنية بالطريق الصحراوي في محافظة البحيرة. 

تلقي مدير أمن البحيرة،  بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بإندلاع حريق هائل في مخزن المخلفات بمصنع للمياه المعدنية على طريق الصحراوي، وتم استنفار الأجهزة الأمنية فورًا. 

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان البلاغ وتم إقامة كردون أمني حول الموقع لمنع امتداد النيران.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بالإختناق وتم نقله إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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