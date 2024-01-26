كريم فهمي ينعى الراحل العامري فاروق

نعى الفنان كريم فهمى وفاة السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلى، بعد رحله مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وعلق فهمى فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، "البقاء لله رحيل نائب رئيس النادي الأهلى العامري فاروق".

كانت هناك العديد من الشائعات حول وفاة السيد العامري فاروق، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب سوء حالته الصحية، حتى تم الإعلان بشكل رسمى عن خبر وفاته منذ بضع ساعات.

شغل السيد العامرى فاروق منصب وزير الدولة لشئون الرياضة، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فى مجلس الكابتن محمود الخطيب.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نعي وفاة الراحل العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلق الجمهور والمتابعين بشكل كبير بالدعاء وبمشاعر الحسن على خبر وفاته.

يشارك الفنان كريم فهمى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ٥٥، بكتاب "مملكة الموت"، وهو من طبيعة الأعمال المصورة، وشارك فهمى بكتابه بمجموعة من المعارض الثقافية خلال الفترة الماضية.