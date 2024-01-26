حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,100 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - 2 فرد محلى) بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

كما تم تنفيذ (782) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (4 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.