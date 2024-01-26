اتحاد الناشرين: معرض الكتاب يتضمن فعاليات ممتعة وخصومات تصل لـ70%

أكد محمود عبدالنبي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد إقبالا واضحا من قبل الأسر المصرية مع انطلاقه تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة" .

وأضاف محمود عبدالنبي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية dmc، اليوم الجمعة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم 550 فاعلية، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر، وعدد العارضين يتجاوز الـ5000 عارض، لافتا إلى أن المعرض يضم كتبا بأسعار مخفضة ومعظم دار النشر تقدم خصومات كبيرة قد تصل إلى 70%.

وتابع عضو اتحاد الناشرين المصريين، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ممتع وحافل بالفعاليات تشجيعا للشباب على زيارته وكذلك الأسر، حيث نأمل أن يتخطى عدد الزوار 4 أو 5 مليون زائر.