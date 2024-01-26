ads
الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. استمرار فعاليات ورش أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء

جانب من فعاليات أنشطة
جانب من فعاليات أنشطة أندية السكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء (إدارة تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومؤسسة اتجاه ، أنشطة أندية السكان، جلسة تفاعلي للتوعية عن صحة المراهقين ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

ويتولى تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

وتحت رعايه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وفي سياق آخر نفذ مركز شباب الرويسات دوري كرة قدم للطلائع ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز و عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

كما واصل مركز الابداع بجنوب سيناء مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل تدريباته الرياضية والعاب ترفيهية لاعضاء المركز .

وتأتى هذه الأنشطة تنفيذًا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائمًا على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم.

421830465_767715425393840_7314598914980556411_n
421830465_767715425393840_7314598914980556411_n
419245239_767310482101001_8944546077307951089_n
419245239_767310482101001_8944546077307951089_n
417533003_767715258727190_772994902214297157_n
417533003_767715258727190_772994902214297157_n
417487326_767714738727242_4369802287408499529_n
417487326_767714738727242_4369802287408499529_n
417482141_767310852100964_676578067374268919_n
417482141_767310852100964_676578067374268919_n
417466027_767714872060562_2598170216683504498_n
417466027_767714872060562_2598170216683504498_n
417465683_767715122060537_3933804769130292368_n
417465683_767715122060537_3933804769130292368_n
417459698_767310908767625_916592001858022675_n
417459698_767310908767625_916592001858022675_n
417453269_767715952060454_1556105599524909686_n
417453269_767715952060454_1556105599524909686_n
417450911_767715198727196_6066490811323560843_n
417450911_767715198727196_6066490811323560843_n
417446586_767715142060535_3620519986817186433_n
417446586_767715142060535_3620519986817186433_n
417445569_767715168727199_442355604902217642_n
417445569_767715168727199_442355604902217642_n
417445535_767715282060521_5603328204924835079_n
417445535_767715282060521_5603328204924835079_n
417444481_767310822100967_4366446016532810863_n
417444481_767310822100967_4366446016532810863_n
417442816_767715095393873_6147008011809421070_n
417442816_767715095393873_6147008011809421070_n
417418921_767715215393861_750984783474697858_n
417418921_767715215393861_750984783474697858_n
417400028_767715795393803_1448883350293340363_n
417400028_767715795393803_1448883350293340363_n
417397506_767715818727134_2438638313864744380_n
417397506_767715818727134_2438638313864744380_n
1
1
مركز التنمية الشبابية طور سيناء مركز شباب الرويسات - قادرون باختلاف أنشطة أندية السكان