بالصور.. استمرار فعاليات ورش أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء

أقامت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء (إدارة تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومؤسسة اتجاه ، أنشطة أندية السكان، جلسة تفاعلي للتوعية عن صحة المراهقين ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

ويتولى تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

وتحت رعايه اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وفي سياق آخر نفذ مركز شباب الرويسات دوري كرة قدم للطلائع ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز و عملا بمبادرة الرياضه مش بس كره .

حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

كما واصل مركز الابداع بجنوب سيناء مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل تدريباته الرياضية والعاب ترفيهية لاعضاء المركز .

وتأتى هذه الأنشطة تنفيذًا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائمًا على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم.

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