خبير: إسرائيل لم تتخل يوما عن هدف تفريغ غزة من سكانها (فيديو)

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن أفعال إسرائيل في غزة تؤكد يوما بعد الآخر بأنها في حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وموضوع حركة حماس والأسرى هي شماعة وكذبة كبيرة.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لم تتخل يومًا عن هدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، وعظم نجاحها في تحقيق ذلك جعلها تنتقم من الشعب الفلسطيني وتقتله، والشعب الإسرائيلي موافق على هذه الحرب ويشاهدها ويفرح بهذا القتل.

وأوضح أن مبنى الأمم المتحدة ضرب مرتين في خان يونس بواسطة الضربات الإسرائيلية، بالرغم أن هناك إشارة كبيرة على هذا المبنى أنه للأمم المتحدة، كما أن الأمم المتحدة أعطت إسرائيل إحداثيات ذلك المبنى، ولكن ضربته مرتين، وادعت بأن حماس هي من ضربته.

وأشار إلى أن إسرائيل دولة مارقة ومجرمة، وهذا أمر واضح، وتستمر في ذلك لسبب وحيد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكتها ودعمها غير محدود.