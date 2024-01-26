فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الغربية من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي على مناطق غرب قطاع غزة، ويواصل الاحتلال اقتحام المدن والبلدان الفلسطينية وتنفيذ اعتقالات وجرائم في حق الفلسطينيين.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وسط إطلاق نار على المواطنين الفلسطينيين، وفي قرية فحمة جنوب مدينة جنين، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين.

وأمس الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في وسط قطاع غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرون، معظمهم من النساء والأطفال.

فاستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزلهم في منطقة الزوايدة، واستشهد 6 آخرين في غارة على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بكثافة.