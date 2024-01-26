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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فرنسا تعرب عن قلقها بعد الهجوم الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها الشديد بعد الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيانها على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين فيها وفي المجال الإنساني، لأن تلك الأعمال الإنسانة التي يقومون بها تخدم السكان المدنيين في قطاع غزة وتخفف المعاناة الواقعة عليهم.

كما دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي والامتثال له، حيث استشهد العشرات من المواطنين الفلسطينيين النازحين معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة استهداف مبنى تعليمي تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين في مدينة خان يونس.

فرنسا الهجوم الإسرائيلي مركز إيواء للأمم المتحدة