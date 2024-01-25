"الشباب والرياضة" تطلق جناح قافلة الشباب والمناخ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين،بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، فعاليات جناح قافلة الشباب والمناخ، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتضمنت القافلة عدد من الأنشطة والفعاليات للتوعية بالبيئة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدوير المخلفات والزراعة مع الأسر والنشء من خلال الألعاب الترفيهية والتعليمية.

فيما يقوم فريق متطوعي srs الفائز في مسابقة talent بالعربي بتقديم كافة الأنشطة علي مدار أيام المعرض.

والجدير بالذكر أن القافلة بدأت جولتها هذا العام تزامنا مع انطلاق cop 28 وتستمر الأنشطة داخل معرض الكتاب ، وتستكمل الفعاليات بالمحافظات بعد انتهاء المعرض.