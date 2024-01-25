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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على "متحرش الأطفال" في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مسن متهم بالتحرش بالأطفال في منطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ من العمر ١٠ سنوات للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات القانونية شرطة الهرم ضبط مسن التحرش بالأطفال