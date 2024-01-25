السجن المؤبد لسائق هتك عرض فتاة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في هتك عرض فتاة وحملها منه سفاحا بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا سائق، تعرف علي طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري بدائرة القسم وأوهمها أنه يحبها وكان يستغل أنها تستقل معه سيارته الميكروباص ليضحك عليها بالكلام المعسول، بحجة أنه سوف يتزوجها، وهتك عرضها داخل سيارته وتكرر الاعتداء عليها واهما إياها أن نهاية لقائهما هو الزواج.

من جانبه؛ قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إن المخدرات السبب في ارتكاب هتك العرض وأنه عاشر الفتاة معاشرة الأزواج تحت التهديد وأنه استغل تواجدها معه بالسيارة ليقوم بتصويرها، وفي آخر لقاء بينهما رفضت الاستجابه لطلباته ويجب أن يذهب لأسرتها للزواج منها وأنه هددها بصور وفيديوهات فاضحة برفقته وأنه سوف ينشرها علي الإنترنت.

وقالت الفتاة في أقوالها إنه يوم اعتدائه عليها ذهبت إلي المدرسة، وأثناء عودتها كان المتهم ينتظرها أمام المدرسة وتوجه إليها ليطلب أن تستقل معه سيارته لكنها رفضت، وأن المتهم أخرج من جيبه زجاجة خضراء وهددها بتشويه وجهها بماء نار في حال رفضها أن تذهب معه وعدم الانصياع لكلامه، وأنه مجرد أن اصطحبها لمكان خالٍ من المارة ضربها حتي فقدت الوعي، وكشف عنها ملابسها وقام بالاعتداء عليها، وأنها لن تستطيع أن تخبر أسرتها خوفا من الفضيحة.

وقالت أسرة الفتاة أن ابنتهم رفضت الذهاب إلي المدرسة كعادتها وبسؤالها والضغط عليها أخبرتهم أن سائقا اعتدي عليها وهتك عرضها، وأنه هددها بماء نار وقابلته أكثر من مرة وينتظرها أمام المدرسة، وبذهاب أسرتها للطبيب تأكدوا من كلام ابنتهم، وأنها حامل منه في شهرها الثاني وذهبوا لقسم الشرطة وحرروا محضرا بالواقعة .

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من أسرة فتاة يتهمون سائقا هتك عرض ابنتهم، وحملها منه سفاحا.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته؛ أنكر الواقعة، ومعرفته بالفتاة وبتفتيش هاتفه المحمول تبين وجود صور وفيديوهات تثبت العلاقة واعتداءه عليها المتكرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.