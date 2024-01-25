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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمطار متوسطة وشديدة تضرب القليوبية.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

أمطار بالقليوبية
أمطار بالقليوبية
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شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

كما شهدت القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، فى حين إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

حيث نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعدد من المعدات لرفع آثار الأمطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلي الطرق الرئيسية.

أمطار

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إعلان حالة الطوارئ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطقس السيء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية