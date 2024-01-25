منتخب مصر للميني فوتبول يحتل المركز التاسع عالميا وصدارة العرب والأفارقة

أعلن الاتحاد الدولي للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة"، التصنيف العالمي للمنتخبات واحتل منتخبنا الوطني المركز التاسع في التاسع برصيد 1425 نقطة، ما وضعه في صدارة المنتخبات العربية والإفريقية.

وأعرب أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ورئيس الاتحاد العربي للعبة، عن سعادته باحتلال مصر المركز التاسع عالميا والأول عربيا وإفريقيا، مؤكدا أن هذا الإنجاز نتاج جهد كبير بذل على مدار عن أربع سنوات ونصف هي عمر الاتحاد، وهذا في حد ذاته إنجازا منفصلا ففي هذه المدة الزمنية البسيطة تفوق الاتحاد المصري للميني فوتبول على العديد من الاتحادات القارية والعربية التي سبقتها في التأسيس والمشاركة في البطولات.

وتابع “سمير”: هذا اليوم سيظل مسجلا في تاريخنا.. ومازالت أحلامنا وطموحاتنا للعبة بلا حدود، ونهدي هذا الإنجاز إلى شعب مصر الحبيب وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي باني مصر المستقبل، ولوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بشبابها وأبنائها المخلصين.

وتصدر المنتخب الروماني التصنيف العالمي برصيد 4125 نقطة، تلاه المنتخب الأذربيجاني برصيد 3000 نقطة، ثم المنتخب المجري برصيد 2600 نقطة.

واحتل منتخب غانا المركز الـ 21 برصيد 912.5 نقطة ليصبح في المركز الثاني إفريقيا، والمنتخب الليبي المركز الـ 24 برصيد 600 نقطة ليكون الثالث إفريقيا وعربيا، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز 23 برصيد 750 نقطة ليكون الثاني عربيا.