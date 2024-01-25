ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يسرا: فيلم "ليلة العيد" يعبر عن السيدة المقهورة

بوستر ليلة العيد
بوستر ليلة العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل أبطال فيلم "ليلة العيد" بالعرض الخاص له في أحد السينمات بمنطقة الشيخ زايد، مساء أمس الأربعاء.

وخلال العرض الخاص، قالت النجمة يسرا في تصريحات تليفزيونية: “إن العمل يعبر عن السيدة المقهورة ويشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين”.

كما تابعت: "كان واحشني السينما، وأخيرا نزل بعد انتظار طرحه لمدة سنتين".

وفيلم “ليلة العيد” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم "ليلة العيد"  اليوم الخميس في دور العرض السينمائية.

ليلة العيد فيلم يسرا