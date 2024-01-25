يسرا: فيلم "ليلة العيد" يعبر عن السيدة المقهورة

احتفل أبطال فيلم "ليلة العيد" بالعرض الخاص له في أحد السينمات بمنطقة الشيخ زايد، مساء أمس الأربعاء.

وخلال العرض الخاص، قالت النجمة يسرا في تصريحات تليفزيونية: “إن العمل يعبر عن السيدة المقهورة ويشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين”.

كما تابعت: "كان واحشني السينما، وأخيرا نزل بعد انتظار طرحه لمدة سنتين".

وفيلم “ليلة العيد” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم "ليلة العيد" اليوم الخميس في دور العرض السينمائية.