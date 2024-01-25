برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البحث برقم الجلوس.

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4%.

ويبحث الطالب أو ولي أمره عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال ادخال رقم الجلوس لتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بالطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية :

https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx?fbclid=IwAR1pIMXhfqftaIr9vgE40HIOOuIoxhWia87fGgeIwpihmjzgaC0uxKbTlto