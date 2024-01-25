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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظ بورسعيد لحظة
محافظ بورسعيد لحظة اعتماد النتيجة
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يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال البحث برقم الجلوس.

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4%.

ويبحث الطالب أو ولي أمره عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال ادخال رقم الجلوس لتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بالطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية :

https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx?fbclid=IwAR1pIMXhfqftaIr9vgE40HIOOuIoxhWia87fGgeIwpihmjzgaC0uxKbTlto

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