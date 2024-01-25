"المركزي التركي" يستمر في تشديد سياسته المالية ويرفع الفائدة 250 نقطة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في اجتماعه اليوم بمقدار 250 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل إلى 45% قائلًا إنه "سيحافظ على هذه المستوى طالما لزم الأمر".

وقال البنك المركزي التركي، في بيان اليوم، إن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة.

وأوضح المركزي التركي، بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية اليوم، أنه تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

وتخلت تركيا عن سياستها المرنة في أسعار الفائدة بعد أن وصل التضخم إلى مستويات 70% بنهاية العام، وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من 7% في يونيو الماضي إلى 42.5% الشهر الماضي.