مصرع 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق عقار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق، وأسفر الحريق أيضا عن إصابة 2 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحريق عن وفاة فاطمة محمد السيد 10سنوات، وفرح أشرف 7 سنوات وعلي أشرف 10 سنوات، ورقية محمود 17 عاما، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين هم ريتاج أشرف 12 عاما، وبدور يوسف 13 عاما، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية في عقار مكون من 6 أدوار، في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.