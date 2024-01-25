مدرب الزمالك يحدد موعد المران الختامي استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي

حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، موعد المران الختامي استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا الجمعة في بطولة دبي للتحدي.

وتقرر أن يكون مران الفريق الأبيض في الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، وذلك على ستاد آل مكتوم، .

ويشارك في كأس دبي للتحدي، الزمالك وأندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.