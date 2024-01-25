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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مساء غدا.. قطع المياه 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بأعمال تعديلات على الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم،  والخارج من محطة تنقية مياه أكتوبر الجديدة ، والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الربط.

وأوضحت الشركة، أن مناطق:" هضبة الأهرام، مساكن الضباط، مساكن الشباب" ستتأثر بإنقطاع المياه، وذلك اعتباراً  من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ٢٦ /١ /٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ١/ ٢٠٢٤.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

أماكن قطع المياه الجيزة فيصل الهرم ٦ اكتوبر