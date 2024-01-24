تصاعد غضب المزارعين في فرنسا في مختلف أنحاء البلاد

شهدت مناطق في جنوب غرب فرنسا تصاعدًا في غضب المزارعين الفرنسيين، حيث اتسع نطاق احتجاجاتهم منذ الخميس الماضي، ليمتد التحرك اليوم الأربعاء إلى مدن ومناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

شهدت محافظة "آجان" في إقليم "لوت-ايه-جارون" بجنوب غرب البلاد تصاعدًا في حدة الاحتجاجات، حيث قام المزارعون بإلقاء الطين والتبن وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مما أدى إلى توترات واشتباكات أمام المحافظة.

في تولوز، نظم المزارعون مظاهرات من المطار إلى وسط المدينة، وانضم سائقو سيارات الأجرة إلى الاحتجاجات، وتم إغلاق العديد من الطرق السريعة تعبيرًا عن استيائهم ومطالبهم.

شهدت عدة مناطق في مقاطعة "بروتاني" ومقاطعة "أو-دو-فرانس" في فرنسا تعطيلًا لحركة المرور اليوم الأربعاء بسبب احتجاجات المزارعين. وشملت التحركات تنظيم مظاهرات واغتصاب الطرق السريعة، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة السير.

وحذر رئيس الاتحاد الوطني لنقابة الزراعيين، أرنو روسو، من أن التجمعات ستتوسع في 85 منطقة فرنسية بحلول يوم الجمعة، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المزارعين.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن قائمة تضم نحو أربعين مطلبًا في المساء، يشمل مطالب بشأن المعايير البيئية والضريبة على الوقود، مع التأكيد على استمرار الاحتجاجات بهدف الحصول على نتائج فورية وليس لإزعاج الحياة اليومية للمواطنين.

أعلنت الناطقة باسم الحكومة بريسكا تيفينو اليوم الأربعاء أن السلطة التنفيذية تعتزم إصدار مجموعة من القرارات "في الأيام القادمة"، بهدف التعامل مع مطالب المزارعين والتهدئة من ردود فعلهم الغاضبة. وأشارت إلى أن هناك مناقشات مستمرة حول عدة قضايا، بما في ذلك فرض ضريبة على الوقود.

وقام رئيس الوزراء جابرييل أتال بلقاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابة الزراعيين أرنو روسو، ورئيس نقابة المزارعين الشباب أرنو جولو، بحضور وزير الزراعة، في محاولة لتهدئة احتجاجات المزارعين التي لا تزال مستمرة لليوم السابع على التوالي في عدة مدن وبلدات فرنسية.

منذ الخميس الماضي، 18 يناير، شارك المزارعون في مظاهرات وأغلقوا إحدى الطرق السريعة في جنوب غرب البلاد، احتجاجًا على قضايا متعددة، بما في ذلك تخزين المياه وفرض الضرائب على وقود الجرارات، والتأخير في صرف الإعانات الزراعية، بالإضافة إلى رفضهم للمعايير البيئية الوطنية والأوروبية باسم "التحول البيئي"، الذين يرونها مرتفعة للغاية. تتسارع حالة الاحتجاج وتتسع رقعتها إلى مدن فرنسية أخرى.