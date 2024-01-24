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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: معدل التضخم الاقتصادي يصل إلى 7.37%

روسيا
روسيا
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قالت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" إن معدل التضخم في روسيا ارتفع بنسبة 0.07% خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2024 ليصل معدل التضخم الإجمالي 7.37%.

وأضافت "روستات" - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم /الأربعاء/ - أن معدل التضخم ارتفع في الوقت نفسه 0.13% في الفترة من 10 إلى 15 يناير، مشيرة إلى أنه وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم في الاتحاد الروسي 7.37% حتى 22 يناير 2024.

وبحسب الإحصاءات الروسية فقد ارتفعت أسعار سلع غذائية وفواكه مثل الجزر 1.9%، والموز 1.7%، وبنجر السكر 1.5%، والبصل 1.1%، والشاي 0.5%.

وكان التضخم السنوي في روسيا قد وصل خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42%.

روسيا التضخم